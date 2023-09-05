عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد مع أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

حسام غالي
حسام غالي

توقع اللاعب حسام غالي  نتيجة ماراة الاتحاد مع أوكلاند سيتي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.


 

وكتب حسام غالي :"مباراة الاتحاد مع أوكلاند ستكون قوية وأتخيل النتيجة وأتوقع مواجهة الاتحاد بسبب قوته الحالية، والمباراة ستكون بيننا قوية وليست سهلة والجميع يعرف أيضا إمكانيات الأهلي ودافعه بالفوز والوصول لأبعد مدى".


 

وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أماماتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

اتحاد العاصمة الجزائري حسام غالي مارسيل كولر المدير مباراة الاتحاد نتيجة مباراة يتوقع نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر.. ومفاجأة بالكميات والأسعار

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ