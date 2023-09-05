حسام غالي يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد مع أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

توقع اللاعب حسام غالي نتيجة ماراة الاتحاد مع أوكلاند سيتي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.





وكتب حسام غالي :"مباراة الاتحاد مع أوكلاند ستكون قوية وأتخيل النتيجة وأتوقع مواجهة الاتحاد بسبب قوته الحالية، والمباراة ستكون بيننا قوية وليست سهلة والجميع يعرف أيضا إمكانيات الأهلي ودافعه بالفوز والوصول لأبعد مدى".





وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أماماتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.