الأهلي يعاني قبل السوبر الإفريقي| قصة رحيل أليو ديانج عن الفريق.. وموقف إمام عاشور من المباراة

وسط تكهنات وأنباء متداولة عن لاعيبة النادي الأهلي، وعدم مشاركتهم في المباريات القادمة، تصدرت أنباء رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، اهتمام جماهير القلعة الحمراء.

فيما تتجه الأنظار حول حقيقة عدم مشاركة إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي الجديد، من المشاركة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر لها 15 سبتمبر الجاري.

رحيل أليو ديانج

وتداولت بعض الأنباء، خبر تلقي المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عرض من نادي بشكتاش التركي للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلي النادي التركي خلال الصيف الحالي.

وذكرت الصحف التركية، أن نادي بشكتاش التركي يريد التعاقد مع أليو ديانج، وأشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي كبير، للموافقة علي انتقال ديانج إلي صفوق بشكتاش التركي.

الأهلي لا يتحمل ضربتين رحيل

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، علي حقيقة رحيل اللاعب أليو ديانج من صفوف النادي الأهلي، وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أنا ضد رحيل أليو ديانج عن الأهلي تمامًا، لأن رحيل حمدي فتحي من الأهلي مش قليل".

وتابع شوبير: "رحيل أليو ديانج وحمدي فتحي في موسم واحد أمر صعب على الرغم من التعاقد مع إمام عاشور، وأعتقد أن ديانج جدد عقده مؤخرا مع الأهلي، ولكن بقاء ديانج في الأهلي أمر مهم، والفريق لا يتحمل ضربتان برحيل ديانج وحمدي فتحي".

سبب رحيل ديانج عن معسكر الأهلي

وغادر أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الإثنين، معسكر إعداد النادي الأهلي المقام حاليًا في النمسا.

ويرجع رحيل ديانج عن معسكر الأهلي، عقب تلقيه استدعاء من الإتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

موقف إمام عاشور من مباراة كأس السوبر الإفريقي

وتسأل عدد من جماهير النادي الأهلي حول حقيقة عدم مشاركة إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي الجديد، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر لها 15 من سبتمبر الجاري.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مشاركة إمام عاشور في مباراة كأس السوبر الإفريقي، وقال شوبير: “إمام عاشور يتدرب مع الأهلي بشكل طبيعي آخر يومين، لكنه قد لا يشارك أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي وقد يشارك”.

وأشار شوبير أن إمام عاشور تعافى من الإصابة، ومنتظم في تدريبات النادي الأهلي، وذلك عقب انتقاله خلال الصيف الحالي قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي.

اتحاد العاصمة يرفع راية التحدي أمام الأهلي

ويخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، منتصف شهر سبتمبر الجاري في السعودية، ورفع الجهاز الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، راية التحدي في وجه النادي الأهلي.

وأكد عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه لن يكون لقمة سهلة أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، علي الرغم من أن النادي الأهلي غني عن التعريف ومرشح للفوز.

وتابع المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري: "النادي الأهلي هو المرشح للفوز في مباراة السوبر الإفريقي نظرًا لبطولاته، لكن تعلمنا في كرة القدم أن كل شيء ممكن، وقلت ذلك احترامًا لسمعة النادي واحترامًا للشعب المصري وجماهير النادي الأهلي".