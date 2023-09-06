غدا.. محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

نشر محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على فيس بوك، قرار الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بنظر استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر غدا الخميس بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحضوره بشخصه.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين في حين أن حضوره وجوبيا.

يأتي هذا بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى، ولا زالت حوالي 15 قضية أخرى ضده قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ويُنتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.