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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: 2 مليار جنيه إجمالي التمويلات ضمن مبادرة "مشروعك"

محافظ بني سويف والسكرتير
محافظ بني سويف والسكرتير العام

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها "من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى ما يزيد على 2 مليار و323 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بني سويف، استفاد من التمويل 15 ألفا و792 مشروعاً صغيرا، توفر الآلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك  منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015، وحتى نهاية أغسطس الماضي  2023.
وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية تسعى من خلال العديد من الجهود  المتنوعة بهدف دعم وتحفيز مثل هذه المبادرات ، وذلك في اطار تنفيذ  توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والعمل المتواصل على توفير فرص عمل جديدة لهم خاصة  ، والوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير فى تذليل العقبات امامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج ، وتسهيل سبل التمويل.

وأكد  محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المشروع، بهدف خلق فرص عمل للشباب ، وذلك  من خلال  تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأعدته الأستاذة نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن التقرير  الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

حيث أشار السكرتير العام إلى تنفيذ  توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتفعيل البرنامج على كافة المستويات وتقديم كل التسهيلات ، تماشياً مع اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ،لاسيما وأنه يعد أحد أبرز القطاعات الــ 6 التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقتها وتنفذها المحافظة،وتشمل أيضاً : الزراعة،الاتصالات،السياحة ،النقل واللوجستيات، مشيراً إلى أهمية المبادرة فى فتح مجالات عمل جديدة للشباب.

وأكد  السكرتير العام أنه يتم بشكل دوري عقد لقاءات واجتماعات بالمسؤولين المعنيين والجهات ذات الصلة ، والتي تسفر عن بعض المقترحات لتطوير مستوى الأداء وتدعيم منظومة العمل في المبادرة ،بهدف تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين ،لتحقيق مركز متقدم على مستوى محافظات الجمهورية في معدل الإقبال على المبادرة وإقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص العمل للشباب وغيرها، مشيرا إلى أنه يتم بشكل دائم أيضا استعراض الموقف المالي للبنوك المشاركة في المشروع فيما يتعلق بحجم التمويل وعدد المشروعات .

فيما أوضحت"نهى محمد"الخطوات الواجب اتباعها للحصول على تمويل من المبادرة،عبر التقدم بطلب قرض لمقرات المشروع بالمراكز السبع"الشباك الواحد"لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،سواء بتطوير وتوسيع نشاط مشروعات قائمة أو إنشاء مشروعات صغيرة جديدة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

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