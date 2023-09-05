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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرز يهدد العالم

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن ازمة الارز العالمية و ما عواقبها و تاثيرها على مصر 

يعتبر الأرز الغذاء الرئيسي الأكثر استهلاكا لنصف سكان العالم، فهو من الحبوب الغذائية المفيدة، كما أنه يُشكل المكون الأساسي في مجموعة متنوعة من الوجبات إضافة أنه كان رخيص الثمن نسبيًا.
ولكن منذ عدة أسابيع أحدثت الهند هزة في سوق الأرز، وذلك بعد ما فرضت أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم قيوداً على جميع صادراتها الزراعية، ما أثار ذعر الحكومات من آسيا إلى غرب إفريقيا.
للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه الفيديو التالى :

 

https://fb.watch/mS-j_-wmk_/

 

أزمة الأرز سكان العالم الحبوب الغذائية سوق الأرز

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