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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لرئاسة البعثة الدبلوماسية.. سفير إيران لدى السعودية يصل الرياض

السعودية وايران
السعودية وايران

أفادت قناة “العربية”، نقلا عن مصادر، بأن سفير إيران لدى السعودية، علي رضا عنايتي، وصل إلى الرياض اليوم الثلاثاء، لتولي مهمة البعثة الدبلوماسية التي استأنفت عملها بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وقالت مصادر “العربية”، إن عنايتي وصل إلى العاصمة السعودية برفقة فريق دبلوماسي تم تعيينه حديثاً ليحل محل القائم بالأعمال الإيراني الذي كان يدير أعمال السفارة الإيرانية منذ إعادة افتتاحها في يونيو الماضي.

وأعلنت السعودية وإيران في مارس أنهما توصلتا إلى اتفاق، بوساطة الصين، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من انقطاع العلاقات الرسمية.

وقبل مغادرته إلى الرياض، التقى عنايتي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

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وذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية أن رئيسي أكد خلال اللقاء على أهمية إيران والمملكة العربية السعودية في المجالين الإقليمي والإسلامي و”دعا إلى استخدام القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض”.

ايران السعودية الرياض

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