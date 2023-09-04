الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهاجم إيران لهذا السبب

هاجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إيران ، معبرة عن أسفها الاثنين لعدم تعاونها معها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قالت الوكالة أن إيران لم تحقق أي تقدّم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.



تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من عامين مراقبة برنامج إيران النووي الذي كثّفت طهران الأنشطة المرتبطة به منذ بدأ اتفاق 2015 النووي الدولي بالانهيار.

ويأتي التقرير قبل أيام من اجتماع مرتقب لحكام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدّم الذي حققته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية.

كما ياتي ذلك، رغم ان إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك التي يتطلبها تصنيع قنبلة، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتطلب استخدام اليورانيوم في الأسلحة النووية أن يكون مستوى التخصيب حوالى 90 في المئة.