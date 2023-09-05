تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

في حادثة مفاجئة هزت قلوب عشاق النادي الأهلي، أصيب محمود الخطيب رئيس النادي، أثناء تواجده في النمسا بإصابة في الرأس أثر سقوطه أثناء ممارسته التدريبات الرياضية. وهذا الحادث أثار الاهتمام والقلق بين مشجعي النادي ومتابعيه حول أحواله.



تفاصيل الحادثة

سقوط محمود الخطيب في الجيم بالنمسا

وبحسب تصريحات الإعلامي أمير هشام، كان محمود الخطيب يقضي وقته في الجيم بالنمسا، حيث كان يمارس بعض التمارين الرياضية. وخلال هذه التدريبات، شعر بدوار حاد أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في الرأس. وتمت معالجته على الفور حيث تلقى 3 غرز.

رد فعل النادي الأهلي

قناة الأهلي أشارت قناة الأهلي إلى أن محمود الخطيبب قام بالتوجه إلى المستشفى في النمسا وكان قد وصل إلى معسكر الفريق بالنمسا بعد جولة علاجية في ألمانيا، لكنه تلقى نصيحة بضرورة الانتقال إلى فرنسا لزيارة طبيبه المعالج. وعلى إثر هذه النصيحة، قرر رئيس النادي السفر إلى فرنسا لمتابعة علاجه وفحوصاته الطبية.



وكشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد سقوطه فجأة في معسكر الأهلي بالنمسا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: الخطيب حضر مبارة الأهلي الودية اليوم وهذه رسالة طمأنة من الخطيب لجمهور الأهلي.

وأضاف القيعي: الخطيب يقسو على نفسه ويبذل مجهودا كبيرا جدا، ولازم يرتاح من الضغوط الكثيرة التي يواجهها.

وأردف القيعي: النادي الأهلي به التزامات كثيرة والخطيب في حالة قلق دائم كي يستطيع أن يدبر كل احتياجات الأهلي، مضيفًا: الخطيب لا يطمئن إلا عندما يكون موجودا في كل تفصيلة داخل النادي الأهلي.

الإعداد للموسم الجديد

يأتي هذا الحادث أثناء إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النمسا للاستعداد للموسم الجديد. ومن المقرر أن يشهد هذا الموسم مشاركة الأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي حيث سيلتقي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري في منتصف سبتمبر.

يجدر بالذكر أن معسكر الفريق في النمسا سينتهي خلال 24 ساعة قبل العودة إلى القاهرة استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر الحالي.

تحديات الموسم القادم

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر النادي الأهلي تحديًا هامًا في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيشارك في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. سيواجه الفريق نظيره سيمبا التنزاني في الدور الأول بمواجهتين ذهابًا وإيابًا، وفي حال تمكن الأهلي من الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، سيكون لديه مواجهة صعبة مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، التي تعتبر مشاركتها مؤقتة في انتظار انتهاء التحقيقات في قضية إيقافها من الاتحاد الأنجولي.





وتعتبر إصابة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حادثة مأساوية ومفاجئة، وهي تثير القلق بين جماهير النادي. نتمنى الشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وننتظر المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.