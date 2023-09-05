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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف موعد بدء استخدام الروبل الرقمي في التسويات الدولية

الروبل الرقمي
الروبل الرقمي

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للسوق المالية، أناتولي أكساكوف، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن استخدام الروبل الرقمي في التسويات الدولية بحلول عام 2025.

 

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال أكساكوف: “نتوقع أن تبدأ التسويات الدولية بالروبل الرقمي بحلول عام 2025”.

في أوائل سبتمبر، قالت أولجا سكوروبوجاتوفا، النائب الأول لرئيس بنك روسيا، إن جميع البنوك الـ 13 المشاركة في مشروع الروبل الرقمي، كانت تختبره بنشاط، وقد تم بالفعل إجراء عدة آلاف من المعاملات بالروبل الرقمي.

وشددت سكوروبوجاتوفا على أن منصة بنك روسيا والتفاعل مع البنوك يعملان.

 

وقالت: “بالطبع، لا تسير الأمور بسلاسة، هناك بعض الحوادث، لكن هذا أمر طبيعي بالنسبة إلى المشروع التجريبي”، مضيفة أن “إمكانية استخدام الروبل الرقمي دون اتصال بالإنترنت يمكن تنفيذها في نهاية عام 2024”.

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وأوضح بنك روسيا أن الروبل الرقمي لن يكون بديلاً عن الحسابات المصرفية والودائع، ولن يتم فرض فائدة على الأرصدة الموجودة في المحفظة، علاوة على ذلك، من المخطط فرض حد على كمية الأموال المخزنة فيها، وهذا ضروري لمنع تدفق السيولة من البنوك وانخفاض الإقراض.

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