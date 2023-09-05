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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروبل الرقمي يعلن نهاية دور النظام المصرفي التقليدي في روسيا

الروبل الرقمي
الروبل الرقمي

قال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، إنه يتوقع التراجع التدريجي لدور النظام المصرفي الروسي مع إدخال الروبل الرقمي.

وأضاف أكساكوف: “أعتقد أن دور البنوك سيتلاشى في المستقبل مع تطور الروبل الرقمي.. الدور التقليدي الذي قاموا به سوف يتلاشى تدريجيا".

الروبل الرقمي هو العملة الرقمية لبنك روسيا، وهو نظير للروبل النقدي، ويمكن للمستخدم فتح حساب بالروبل الرقمي في محفظة إلكترونية فقط على منصة المعلومات الخاصة بالبنك المركزي.

أشار أكساكوف إلى أن البنك المركزي وضع حدا لاستخدام الروبل الرقمي، لا يزيد عن 200 ألف روبل في اليوم.

وأوضح أن "أحد الأسباب هو فصل النظام المصرفي عن المال، لأن الناس سيضطرون إلى التحول إلى نظام معلومات البنك المركزي".

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وأضاف أكساكوف، أنه “في حين أنه من المستحيل فتح وديعة أو الحصول على قرض بالروبل الرقمي. لكن في المستقبل، سيتم رفع هذا القيد”.

وقال: "رأيي الشخصي هو أنه يجب أن أقول أنه بعد فترة سنقرر أنه يمكن وضع الودائع في نظام معلومات البنك المركزي، ويمكن إصدار القروض، لأن الحياة ستتطلبها.. لأنه سيكون أسرع وربما أكثر كفاءة”.

الروبل الروبل الرقمي النظام المصرفي الروسي

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