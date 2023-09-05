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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي مجنون.. روسيا تعلق على القانون الأوكراني لتقسيم شبه جزيرة القرم

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم

قال نائب رئيس برلمان شبة جزيرة القرم، فلاديمير بوبكوف، إن القانون الأوكراني بشأن التقسيم الإداري الإقليمي لشبه الجزيرة ضرب من الجنون.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بوبكوف: "نحن في شبه جزيرة القرم معتادون على تصرفات زيلينسكي الغريبة وخطواته المجنونة.. لا يمكننا أن ننظر إليها إلا كشخص من مستشفى المجانين”.

وأضاف: “بالنسبة له، قضية القرم مؤلمة وترتبط بمسألة الزحف الفاشل على الإطلاق عبر السهوب برفقة كاسحات الألغام، والتي أطلقوا عليها اسم الهجوم المضاد".

وأكد بوبكوف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعيش في عصر التحولات الإدارية الإقليمية.

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وقال: "منذ وصوله إلى السلطة، حدثت تحولات إدارية إقليمية في أوكرانيا بانتظام: المناطق والمدن تنفصل، والأقاليم تغادر، لذا فإن التوقف المؤقت في هذه العملية ربما يؤرقه".

شبه جزيرة القرم روسيا أوكرانيا زيلينسكي

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