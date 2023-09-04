من تتار القرم.. من هو رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد، السياسي رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا لأوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة، تمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير 2022..

وحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، يعد رستم أوميروف، من تتار القرم وكان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي.

وجاء تعيينه في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه كييف، وأيضا الحملة التي تقودها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

ولعب رستم أوميروف دورًا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وولد رستم أوميروف في 19 أبريل عام 1982 بمدينة بولونجور بمنطقة سمرقند في جمهورية أوزبكستان لعائلة من المهاجرين من مدينة ألوشتا الواقعة على الساحل الجنوبي لجمهورية القرم، وهو مسلم من أصل تتري.

وحصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد ودرجة ماجستير في المالية من الأكاديمية الوطنية للإدارة. ودرس في الولايات المتحدة في إطار برنامج للتبادل.

بعد تخرجه من الجامعة، أصبح مؤسس "صندوق تنمية القرم" وشارك لمدة 5 سنوات في هذا المشروع الاجتماعي والسياسي.

شغل رستم في الفترة من 2004 إلى 2010، العديد من المناصب العليا في شركة الهاتف المحمول Lifecell، وفي عام 2007، أسس أوميروف المنظمة الاجتماعية المسماة "زمالة تتار القرم".

وشغل منصب مستشار زعيم شعب تتار القرم والنائب الأوكراني مصطفى جميليف.

وفي عام 2019، ترشح رستم أوميروف للانتخابات البرلمانية المبكرة للبرلمان الأوكراني عن حزب "الصوت" بزعامة سفياتوسلاف فاكارشوك تحت رقم 18، ونجح وأصبح نائبا في الدورة التاسعة، ودخل الـ"رادا" (البرلمان الأوكراني) كنائب مستقل.

وفي عام 2022، أصبح رستم أوميروف عضوا في الوفد الأوكراني الذي شارك في عدة جولات من المفاوضات مع روسيا. وكان حاضرا في المحادثات في بيلاروس وفي مرحلة المحادثات في إسطنبول (29 مارس 2022).

وفي 7 سبتمبر 2022، عين البرلمان الأوكراني رستم عمروف رئيسا جديدا لصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا.