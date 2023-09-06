هيئة السكة الحديد: إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة «رمسيس» بدل «شبرا»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 8 /9 /2023 يتم إلغاء اختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطة شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهي قطارات (1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35).



واعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 /9 /2023 يتم إلغاء اختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة) بمحطة شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة رمسيس وهي قطارات:(534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123)

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.