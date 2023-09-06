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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر.. 5 أنواع مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه   

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

BYD تكشف سيارة كهربائية جديدة بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

ظهرت سيارة BYD Seal الكهربائية بالكامل لأول مرة في أوروبا في معرض ميونيخ للسيارات الجاري قبل أن تصل إلى الأسواق المحلية قبل نهاية العام.

 

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

كشفت العلامة التجارية اليابانية الشهيرة تويوتا عن زيادة جديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 ، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه تقريباً للفئات الثلاثة المتوفرة بالسوق المصري.

 

أفضل سعر لـ دايو نوبيرا في السوق المصري

تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري إلى جوار شقيقتها دايو لانوس، وتتميز بتوفر قطع غيرها وبأسعار مناسبة.

 

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه    

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

يعتبر ناقل الحركة من أهم الأجزاء الميكانيكية في السيارات، ويعتبر هو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة. 

 

ناقل الحركة سيارات مستعملة دايو نوبيرا السوق المصري تويوتا فورتشنر

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