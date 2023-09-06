أخبار السيارات| سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر.. 5 أنواع مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه   

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت سيارة BYD Seal الكهربائية بالكامل لأول مرة في أوروبا في معرض ميونيخ للسيارات الجاري قبل أن تصل إلى الأسواق المحلية قبل نهاية العام.

كشفت العلامة التجارية اليابانية الشهيرة تويوتا عن زيادة جديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 ، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه تقريباً للفئات الثلاثة المتوفرة بالسوق المصري.

تعتبر السيارة دايو نوبيرا موديل 1997 أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري إلى جوار شقيقتها دايو لانوس، وتتميز بتوفر قطع غيرها وبأسعار مناسبة.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

يعتبر ناقل الحركة من أهم الأجزاء الميكانيكية في السيارات، ويعتبر هو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة.