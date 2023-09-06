BYD تكشف سيارة كهربائية جديدة بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

ظهرت سيارة BYD Seal الكهربائية بالكامل لأول مرة في أوروبا في معرض ميونيخ للسيارات الجاري قبل أن تصل إلى الأسواق المحلية قبل نهاية العام.

يعد Sealوسيلة مهمة جدًا لشركة تصنيع السيارات الصينية، خاصة إذا كانت تريد تكرار النجاح الذي حققته في الصين عبر مجموعة من الأسواق الخارجية. إنها تشترك في نفس المنصة الإلكترونية 3.0 مثل BYD Atto 3 وDolphin التي نعرفها بالفعل ولكن على عكس هذين الطرازين، فهي أول طراز BYDيستخدم تقنية Cell-to-Body الخاصة بالعلامة التجارية، وهذا يعني أن البطارية مدمجة في هيكل السيارة، مما يحسن السلامة.

BYD تكشف عن سيارة كهربائية جددية بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

وبالحديث عن البطارية، فهي بطارية Blade المتطورة من BYD والتي تستخدم فوسفات الحديد الليثيوم كمادة كاثود وهي خالية بنسبة 100% من الكوبالت، وتحتوي الطرازات التي تم تسليمها في أوروبا على حزمة بطارية تبلغ 82.5 كيلووات في الساعة عند الإطلاق، ولكن توجد أيضًا حزمة أصغر تبلغ 61 كيلووات في الساعة على البطاقات.

تقع نسخة التصميم في قاعدة مجموعة سيل في أوروبا، وهي مجهزة بمحرك كهربائي واحد في العجلات الخلفية ينتج 230 كيلووات (308 حصان)، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 5.9 ثانية.

BYD تكشف عن سيارة كهربائية جددية بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

يتمتع هذا الطراز أيضًا بمدى قوي يبلغ 570 كيلومترًا (354 ميلًا) في دورة WLTP. يوجد في الجزء العلوي من المجموعة نظام Seal Excellent-AWD المزود بمحركين كهربائيين يولدان قوة مشتركة تبلغ 390 كيلووات (523 حصانًا)، ويحتاج هذا الإصدار إلى 3.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ويمكنه السفر لمسافة 520 كم (323 ميلاً) مقابل الشحن.

BYD تكشف عن سيارة كهربائية جددية بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

تم تجهيز كلا الطرازين بشاحن تيار متردد ثلاثي الأطوار بقوة 11 كيلووات بشكل قياسي ويدعم الشحن السريع بقدرة 150 كيلووات، مما يعني أنه يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% في 26 دقيقة.

سوف تتنافس سيارة Seal في فئة D وتنافس بشكل مباشر طراز Tesla Model 3، وهي تتميز بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2920 ملم (114.9 بوصة)، مما يوفر للركاب مساحة كبيرة، ولها صندوق بسعة 400 لتر (14.1 قدم مكعب) من الحمولة بينما يضيف الصندوق 53 لترًا أخرى (1.8 قدم مكعب).

BYD تكشف عن سيارة كهربائية جددية بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

سيبدأ وكلاء BYD في جميع أنحاء أوروبا في الحصول على الختم في الربع الأخير من هذا العام قبل بدء تسليم العملاء في نوفمبر. ولم يتم الإعلان عن الأسعار النهائية بعد.