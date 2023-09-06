بجمبسوت أسود.. إنجي المقدم تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة انجى المقدم ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت انجى المقدم، في الصور بإطلالة جذابة مرتدية جمبسوت باللون الأسود مستعرضًا قوامها الممشوق المتناسق ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان فيلم "كاملة".

وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.