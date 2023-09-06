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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضمن صفقة ضخمة|آبل تستحوذ على شركة التسجيلات الكلاسيكية السويدية BIS Records

صورة من Hiroyuki
صورة من Hiroyuki Ito | Getty Images

استحوذت شركة Apple “آبل” على شركة التسجيلات الكلاسيكية السويدية BIS Records ضمن صفقة ضخمة لم يتم الإعلان عن سعرها، وذلك ضمن خطة آبل لإثراء خدمات الموسيقى الخاصة بها  Apple Music Classical و Platoon. 

 

وأعلن روبرت فون بار، مؤسس BIS Records، إن شركة آبل اشترت مؤخرًا شركة التسجيلات الخاصة به وستضمها إلى خدماتها الموسيقية. 

 

وقال فون بار، إن كلا من شركتي BIS Records و آبل يشتركان في "إيمان أساسي بأهمية الحفاظ على جودة الصوت"، مستشهدًا بتكنولوجيا الصوت المكاني الخاصة بآبل واصفا إياها بـ "شيء تابعته باهتمام". 

 

وقال فون بار في بيان إن تميز BIS على مدار سنوات طويلة تمثل في رعاية الفنانين الكلاسيكيين الشباب والملحنين المثيرين للاهتمام والحفاظ على الكنز الموسيقي للشركة لفترة طويلة في المستقبل. 

 

وأضاف، تعد آبل بتاريخها الحافل بالابتكار وحب الموسيقى، المكان المثالي للدخول في العصر التالي للموسيقى الكلاسيكية، وقد أظهرت التزامًا حقيقيًا ببناء مستقبل تعمل فيه الموسيقى الكلاسيكية والتكنولوجيا بانسجام. 

 

وبحسب “ سي إن بي سي” فإن استحواذ شركة آبل على BIS Records التي يصل عمرها في الصناعة لحوالي 50 عامًا، يعد محاولة من آبل لتمييز نفسها عن منافستها في خدمة بث الموسيقى Spotify من خلال التركيز على الموسيقى الكلاسيكية. 

 

ومؤخرًا، أطلقت آبل تطبيق الموسيقى Apple Music Classical حيث عرضته كوسيلة لمشتركي Apple Music الحاليين للوصول إلى أكثر من 5 ملايين مقطوعة موسيقية كلاسيكية يمكن البحث عنها عبر بيانات مثل الملحن أو قائد الفرقة الموسيقية أو رقم الكتالوج. 

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