أخبار التكنولوجيا| تحد خطير على تيك توك يدمر سيارتك.. واختفِ من WhatsApp بدون حذفه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



استحوذت شركة Apple “آبل” على شركة التسجيلات الكلاسيكية السويدية BIS Records ضمن صفقة ضخمة لم يتم الإعلان عن سعرها، وذلك ضمن خطة آبل لإثراء خدمات الموسيقى الخاصة بها Apple Music Classical و Platoon.



يمكن اعتبار تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب أحد مسببات الإزعاج في وقتنا الحالي، نظرا لكونه الأشهر من بين تطبيقات المراسلة ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم بشكل نشط، حيث يختلف تمامًا عن التطبيقات الأخرى لأن غرضه الأساسي هو المراسلة وليس هناك خيارات لتسجيل الخروج أو الابتعاد عن الإزعاج.



من المعروف دائماً عن منتجات آبل الأمريكية انها باهظة الثمن بشكل واضح، لذلك تكلف محبيها مبالغ طائلة لإقتناء أى من إصداراتها المختلفة، إلا أنه يمكنك توفير مبلغ خضم يصل لحوالى 150 دولار أمريكي دفعة واحدة ولكن بشرط واحد.



قد تستهلك التطبيقات الموجودة على هاتفك الذكي الكثير من باقة الإنترنت، وفي الوقت الذي قد تكون تتجنب فيه التنزيلات غير الضرورية والبث المباشر للحد من استخدام البيانات على هاتفك، إلا أنك تجد في النهاية أن باقة الإنترنت قد تم استهلاكها بشكل شبه كامل.



ظهر مؤخرا تحدي خطير على تطبيق التواصل الاجتماعي، TikTok تيك توك، حيث يشجع التحدي المستخدمين على غسيل السيارات الخاصة بهم بأدوات تنظيف منزلية وأيضا مواد طبيعية دون اللجوء لشراء مواد تنظيف مخصصة بأسعار غالية.



كشفت تقارير أن هناك عددا من مستخدمي هواتف شاومي يشتكون من أنهم قد عثروا على برامج ضارة تخترق المتصفح على هواتفهم.



توعد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X بمقاضاة إحدى المنظمات الحقوقية بتهمة التشهير، وذلك بعد اتهامها له بمعاداة السامية.