أخبار التكنولوجيا| تحد خطير على تيك توك يدمر سيارتك.. واختفِ من WhatsApp بدون حذفه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
آبل تستحوذ على شركة التسجيلات الكلاسيكية السويدية BIS Records
استحوذت شركة Apple “آبل” على شركة التسجيلات الكلاسيكية السويدية BIS Records ضمن صفقة ضخمة لم يتم الإعلان عن سعرها، وذلك ضمن خطة آبل لإثراء خدمات الموسيقى الخاصة بها Apple Music Classical و Platoon.
بهذه الطرق.. اختفِ من WhatsApp بدون حذفه
يمكن اعتبار تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب أحد مسببات الإزعاج في وقتنا الحالي، نظرا لكونه الأشهر من بين تطبيقات المراسلة ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم بشكل نشط، حيث يختلف تمامًا عن التطبيقات الأخرى لأن غرضه الأساسي هو المراسلة وليس هناك خيارات لتسجيل الخروج أو الابتعاد عن الإزعاج.
ازاى تشتري منتجات آبل بخصم 150 دولار
من المعروف دائماً عن منتجات آبل الأمريكية انها باهظة الثمن بشكل واضح، لذلك تكلف محبيها مبالغ طائلة لإقتناء أى من إصداراتها المختلفة، إلا أنه يمكنك توفير مبلغ خضم يصل لحوالى 150 دولار أمريكي دفعة واحدة ولكن بشرط واحد.
لو باقة النت على قدك.. كيف تمنع التطبيقات من استخدامها؟
قد تستهلك التطبيقات الموجودة على هاتفك الذكي الكثير من باقة الإنترنت، وفي الوقت الذي قد تكون تتجنب فيه التنزيلات غير الضرورية والبث المباشر للحد من استخدام البيانات على هاتفك، إلا أنك تجد في النهاية أن باقة الإنترنت قد تم استهلاكها بشكل شبه كامل.
يكلفك مبالغ باهظة.. تحد خطير على تيك توك يدمر سيارتك
ظهر مؤخرا تحدي خطير على تطبيق التواصل الاجتماعي، TikTok تيك توك، حيث يشجع التحدي المستخدمين على غسيل السيارات الخاصة بهم بأدوات تنظيف منزلية وأيضا مواد طبيعية دون اللجوء لشراء مواد تنظيف مخصصة بأسعار غالية.
برامج ضارة.. ومستخدمو هواتف شاومي يشتكون.. ما القصة؟
كشفت تقارير أن هناك عددا من مستخدمي هواتف شاومي يشتكون من أنهم قد عثروا على برامج ضارة تخترق المتصفح على هواتفهم.
إيلون ماسك يتوعد إحدى المنظمات الحقوقية بعد اتهامها له بمعاداة السامية
توعد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X بمقاضاة إحدى المنظمات الحقوقية بتهمة التشهير، وذلك بعد اتهامها له بمعاداة السامية.