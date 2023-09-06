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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحف الإمارات اليوم.. بريطانيا تعتزم تصنيف فاجنر منظمة إرهابية.. السفير السعودي فـي طهران يباشر مهامه رسميًا.. ومصرع شخصين جراء الفيضانات في تركيا

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاجنر "منظمة إرهابية"
  • السفير السعودي فـي طهران يباشر مهامه رسميًا
  • الهند تواصل استعداداتها لاستضافة قمة الـ 20
  • العاهل الأردني يؤكد استمرار التصدي لمحاولات اختراق الحدود

 

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، ومنها استعدادات الهند لإقامة قمة مجموعة العشرين، والفيضانات التي شهدتها تركيا.

ومن صحيفة “الاتحاد”، أكدت الإمارات التزامها بالعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الشفافية، ومجلس شامل وتمثيلي للجميع وأكثر فعالية، بهدف المساهمة في السلام والأمن الدوليين.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الخليج”، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، شدد أمس الثلاثاء، على استمرار الأردن في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود، في إشارة إلى مواجهة عمليات تهريب أسلحة ومخدرات متكررة، خصوصاً عبر الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

ومن الصحيفة ذاتها، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لبحث عدد من الموضوعات الدائمة على جدول أعمال دورتهم العادية 160.

كما نقلت أن السفير السعودي المعيّن لدى إيران عبد الله العنزي وصل إلى العاصمة طهران،أمس الثلاثاء، لمباشرة مهام عمله، وذلك بعد ساعات من وصول نظيره الإيراني علي رضا عنايتي إلى مقر السفارة بالرياض.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن بريطانيا تعتزم حظر مجموعة فاجنر الروسية باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

ونقلت البيان عن تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت برافرمان "فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".

ومن الصحيفة ذاتها، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن الهند واصلت استعداداتها لاستضافة قمة قادة دول مجموعة الـ 20، والتي تضم أكبر اقتصادات العالم، وستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و10 من شهر سبتمبر الجاري، في ظل مساعيها لإنجاح القمة وجعلها حدثاً تاريخياً.

وتنعقد قمة الـ 20 العام الجاري تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، بما يعكس مستهدفات الهند من رئاستها للقمة، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كل أشكال الحياة على كوكب الأرض.

ومن صحيفة “الاتحاد” لقي شخصان حتفهما وفقد أربعة آخرون بعد أن تسببت عواصف شديدة في غرب تركيا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، حسبما ذكر مسؤولون. 

ولا تزال السلطات تبحث عن المفقودين الأربعة في ولاية قرقلر إيلي غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا.

بريطانيا فاجنر الدفاع الجوي الأوكرانية كييف هجوم جوي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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