فاروق جعفر: على جميع نجوم الزمالك محو أي خلافات والتركيز على مصلحة النادي

أكد الكابتن فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق و منتخب مصر، أن جميع نجوم الزمالك، عليهم محو أي خلافات، والتركيز على مصلحة نادي الزمالك، بعد المشكلات التي تعرض لها النادي في الفترة الأخيرة، وقبل الانتخابات الخاصة برئاسة نادي الزمالك.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أنه يتمنى أن :" نجوم الزمالك عليهم عدم محاربة بعض، وأنه في هذه الحالة لن يكون هناك رئيس لـ نادي الزمالك، من اللاعبين".



ولفت إلي أنه يرفض أي لاعب ورمز من رموز الزمالك، يقوم بمصافحة الأخرين في اجتماع رموز الزمالك، وبعد ذلك يخرج على القنوات يتحدث بطريقة غير مقبولة.



وأشار إلي أن محبي الزمالك عليهم العمل من أجل أن يقف الزمالك مرة آخري، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من مشكلات مادية.



وتابع :" اللي بيجيب فلوس لجميع الألعاب الأخرى، هي كرة القدم".

