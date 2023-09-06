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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم الجدل حول حقيقة هروب أوسوريو من الزمالك

صدى البلد

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل، بشأن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك؛ بعدما تردد أن المدرب غادر إلى إسبانيا ولن يعود من جديد.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه ملعب أون تايم: محمد حبشي قالنا إنه كان فيه اتفاق بين أوسوريو والزمالك بشأن تقديم محاضرات، ولكن هي جاءت في هذا التوقيت، وسيعود يوم الجمعة المقبل، وعلى تواصل دائم مع اللجنة، ولا توجد أزمة في عودته نهائيا.

وتابع: مدحت عبدالهادي عقد جلسة مع لاعبي الزمالك ووجه لهم رسائل هامة جدا بشأن الفترة المقبلة.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تولى تدريب نادي الزمالك في مارس الماضي بعقد لمدة موسم ونصف.

يذكر أن نادي الزمالك سيخوض مباراتين وديتين ضد السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا يومي 7 و11 من سبتمبر الجاري، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية، 16 من نفس الشهر.

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