برلمانية: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريقة لمواجهة الأزمة السكانية

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، القضايا المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، خاصة فيما يتعلق برؤيته لتنظيم الهجرة الشرعية؛ تعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة الأزمة السكانية، بعد أن كشف حجم وخطورة الزيادة السكانية، والتنبيه لها بكل وضوح، مشيدة بإطلاق “استراتيجية السكان”، والذي هو تكليل لجهود الدولة في مواجهتها لتلك الأزمة في الحاضر والمستقبل.

وأكدت النائبة سولاف درويش، في بيان، أن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة؛ من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع البلاد، وصولا للريف المصري.

وطالبت من الحكومة، وجميع المؤسسات بالدولة، والأسر المصرية، إعطاء أولوية قصوى لمواجهة أزمة الانفجار السكاني؛ نظرا لخطورتها الداهمة على المشروعات التنموية، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذ في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسي قدم رؤية جديدة وثاقبة لمواجهة الأزمة السكانية عندما تحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة وأنها فرصة كبيرة للدول التي لديها نقص المواليد وفى العمالة مطالبة من الحكومة بصفة عامة ووزارات الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لإعداد سياسيات وبرامج تنفيذية تتضمن احتياجات الدول من العمالة على أن يتم تدريب العمالة بما يتوافق مع سياسات الدول التي تحتاج الى الأيدي العاملة لتنفيذ هذه الرؤية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة على أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة داخل الدولة التي تحتاج الى عمالة.

كما أشادت النائبة سولاف درويش بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر على هامش أعمال هذا الحدث العالمي وهو ما يؤكد على تعامل مصر مع هذه القضية من منظور شامل وفق توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدة أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بملف الصحة والسكان خاصة هذا الملف يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.