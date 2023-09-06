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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بصرف الإعانات اللازمة لمتضررى حادث عقار حدائق القبة

صدى البلد

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث العقار المنهار بحدائق القبة.


كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.


وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض، من شارع الجراج، بحي حدائق القبة، مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية، ويقطن به أسرة واحدة، وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.
كما نتج عن الانهيار سقوط شُرفتين من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض، والمكون من دور أرضي، و5 طوابق؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين تم نقلهما لمستشفى الدمرداش.
 

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