محافظ أسيوط وأمين «مستقبل وطن» يفتتحان معرض المستلزمات المدرسية بحي شرق

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرض المستلزمات المدرسية، الذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، في ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 15 و20٪، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ويقام المعرض، تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

حضر الافتتاح إيهاب عبدالحميد أمين المشروعات الصغيرة بالحزب ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقيهم، أقسام المعرض التي تضم “الملابس والأحذية، الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، الأدوات المكتبية، مستلزمات الكمبيوتر، الوسائل التعليمية”، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة، بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، كما التقيا ببعض الأهالي والطلاب، واطمأن كلا منهما على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وقيادات الحزب والقائمين على المعارض والمنافذ التي تمت ويجري تنفيذها؛ لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي.

وأعلن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ، بنسب تخفيضات جاذبة، قبل بداية العام الدراسي؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف أنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى ؛لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية، وتزامنا مع قرب بداية العام الدراسي.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء، بتقديم كل التسهيلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية، بكافة قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب؛ للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ومن جهته، أشار المهندس ياسر عمر، إلى أن المعرض يهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أنه تم وجارٍ فتح أكثر من 20 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المراكز، لأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب؛ لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم، حيث تشمل العديد من المنتجات؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط.

وأكد أن هذه المعارض، تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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