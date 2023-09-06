عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط وأمين «مستقبل وطن» يفتتحان معرض المستلزمات المدرسية بحي شرق

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض مستقبل وطن

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرض المستلزمات المدرسية، الذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، في ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 15 و20٪، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ويقام المعرض، تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب. 

حضر الافتتاح إيهاب عبدالحميد أمين المشروعات الصغيرة بالحزب ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقيهم، أقسام المعرض التي تضم “الملابس والأحذية، الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، الأدوات المكتبية، مستلزمات الكمبيوتر، الوسائل التعليمية”، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة، بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، كما التقيا ببعض الأهالي والطلاب، واطمأن كلا منهما على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وقيادات الحزب والقائمين على المعارض والمنافذ التي تمت ويجري تنفيذها؛ لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي.

وأعلن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ، بنسب تخفيضات جاذبة، قبل بداية العام الدراسي؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف أنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى ؛لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية، وتزامنا مع قرب بداية العام الدراسي.

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

محافظ أسيوط لمسئولي السكان: تذليل العقبات أمام فعاليات مواجهة الزيادة السكانية

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء، بتقديم كل التسهيلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية، بكافة قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب؛ للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ومن جهته، أشار المهندس ياسر عمر، إلى أن المعرض يهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أنه تم وجارٍ فتح أكثر من 20 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المراكز، لأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب؛ لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم، حيث تشمل العديد من المنتجات؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط.

وأكد أن هذه المعارض، تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

IMG-20230906-WA0010
IMG-20230906-WA0010
IMG-20230906-WA0011
IMG-20230906-WA0011
IMG-20230906-WA0013
IMG-20230906-WA0013
IMG-20230906-WA0012
IMG-20230906-WA0012
IMG-20230906-WA0015
IMG-20230906-WA0015
IMG-20230906-WA0014
IMG-20230906-WA0014
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حزب مستقبل وطن بأسيوط أمانة حزب مستقبل وطن معرض مستلزمات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

محافظ أسيوط يشهد حفل المشاركة المجتمعية لتكريم 100 طفل من المتميزين

ترشيحاتنا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ