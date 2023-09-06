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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الضرائب تنظم ندوات توعية مجانية «أون لاين» حول منظومة التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»

صدى البلد

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستقوم بتنظيم وعقد سلسلة ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة التحفيز “فاتورتك.. حمايتك وجايزتك”، يومي الأحد والاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها، على أن يتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على “فيسبوك، وتويتر ، وإنستجرام”، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأكد أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك"، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن المصلحة قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز “برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك”، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن جميع الممولين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023.

وأشار إلى أن برنامج التحفيز "فاتورتك.. حمايتك وجايزتك" يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، ويتم ذلك من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

وأوضح أن برنامج “فاتورتك.. حمايتك وجايزتك”، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

ولفت إلى أن منظومة التحفيز هى امتداد لجميع مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
 

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