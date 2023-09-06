وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل لتمتلك قوة الردع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إننا سنواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل؛ حتى تمتلك قوة الردع.

وأضاف بلينكن، خلال زيارة رسمية له إلى كييف: “سندعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح الهجوم المضاد”.



وكان نبأ عاجل، نقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، قد أفاد بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال إن حزمة الأسلحة الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تُقدر بـ 250 مليون دولار.

وأكد بلينكن، أن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا، تشمل صواريخ موجهة ومضادة للدروع وذخيرة.