انتفاضة من نجوم الزمالك| تفاصيل رغبة زيزو وفتوح في الرحيل.. و"البيت الأبيض" على صفيح الانتخابات

كشف نجوم نادي الزمالك السابقين عن المفاجآت بشأن فريق الكرة الأول للفارس الأبيض الي جانب آخر المستجدات بشأن انتخابات القلعة البيضاء.

نجوم الزمالك السابقين فجروا العديد من المفاجآت بشأن إيقاف القيد وأزمة رحيل القوام الأساسي وفى مقدمتهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز تصريحات نجوم نادي الزمالك السابقين.

رحيل نجوم الزمالك

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية:

عندما أشعر بخطورة الأوضاع في الزمالك دائما ما أتحدث، وجمعتني مكالمة في الفترة التي تولى فيها أحمد مرتضى رئاسة النادي، وطلب مني أن أعمل بالنادي ووافقت على الفور بمجرد أن قال لي الزمالك يريدك، لكن شرطي الوحيد أن أخدم النادي بدون التواجد في أي منصب..

تابع: أحمد مرتضى طلب مني التدخل في أكثر من ملف في الزمالك، بينهم ملف أحمد فتوح وبالفعل جلست مع فتوح لكن المفاجأة أنني اكتشفت أن فتوح كان قد قرر الرحيل في وجود المجلس السابق، لأنه قيل عنه كلام كثير لا يصح إطلاقا لافتا الي أن فتوح كان ينوي الاحتراف والسفر خارج مصر، والأهلي وبيراميدز يريدان اللاعب بأي رقم، لكنه يريد البقاء في الزمالك لكن في عدم وجود المجلس السابق..

أضاف: فتوح مستمر مع الزمالك، واللاعب لديه 11 مليون جنيه متأخرات، وأنا أتعجب أن لاعب مثله هو وزيزو لا يحصلان على مستحقاتهما، على الرغم أن هناك لاعبين آخرين في الفريق حصلوا على 70 أو 80% من مستحقاتهم مشددا على أن زيزو ليس للبيع، هو يمتلك عروضًا مغرية جدًا، وفي الزمالك لا يأخذ مستحقاته المتأخرة، ماذا سيفعل؟..

وزاد: زيزو يمتلك عرضا بـ8 ملايين دولار، من نادي الشباب، لكنه يريد الاستمرار مع الزمالك، واللاعب لم يتقاضي جنيهًا منذ 7 أشهر، ولا يريد أن يتقدم بشكوى أو يفسخ عقده، وهذا من أجل جمهور نادي الزمالك في المقام الأول ولدي معلومة من زيزو أنه يتم حل مشكلته الآن، خاصة وأنه يقدر جدًا حالة الزمالك الحالية.

مدحت عبد الهادي يفجر مفاجآت

من جانبه قال ‏مدحت عبدالهادي المدرب المساعد لفريق الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية :

قبل رحلة تنزانيا سيكون تم سداد جزء كبير من مستحقات اللاعبين ونحاول إبعاد اللاعبين عن أي أزمات لأن المدير الفني أهم أمر بالنسبة له هو راحة اللاعبين الذهنية

وقال أيضا: لدينا قوة إضافة بعودة محمود علاء ويوسف أوباما لدنيا مجموعة من الناشئين، وأرى أن مجموعة اللاعبين تسعى لتقديم شكل جيد، بدليل الشكل الذي تم ختام الموسم به والمدير الفني يتحدث معانا ويأخذ رأينا وهو صاحب مدرسة جديدة على الكرة المصرية ويريد أن يفعل شيء مختلف في الكرة المصرية، وهو أثبت بعد شهرين عمل على قوته وبدأ شكل الفريق يتغير و اللاعبين استوعبوا طريقة اللعب الخاصة به

وأكمل : نأمل الفترة القادمة في توفير كافة الأمور الخاصة للفريق، وعبد الواحد السيد يقوم بعمل فريق لتوفير كافة طلبات الفريق، وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون الفريق بشكل مختلف

استطرد: هو بيحب الجهاز المعاون جدًا ويتواصل معانا بشكل مستمر، وانا قولت له أي حد مكانك في ظل الظروف دي كان هيهرب وقالى أو مرة أواجه كل هذه الضغوطات لكني أرغب في عمل شيء لنادي الزمالك والكرة المصرية الجميع يتحدث عليها الفترة القادمة

وعن قدرة الزمالك على الفوز بالدوري قال : إن شاء الله الزمالك استطاع الفوز بالدوري قبل ذلك بـ 17 لاعيب منهم ناشئين واستطاع الفوز بكأس مصر، وعلى الرغم من أزمة القيد لكن الزمالك يظل فريق كبير لديه عناصر مميزة والزمالك كان مظلوم في جميع الاتجاهات وعلى الرغم من الضغط على اللاعبين لكن استطاعوا العودة مرة أخرى.

هشام يكن وانتخابات الزمالك

فيما قال هشام يكن نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية:

في البداية أشكر الكابتن أيمن يونس على الدعوة الجميلة التي حدثت اليوم لرموز نادي الزمالك والتي كانت من أجل حب النادي، والتي أظهرت حب جميع الموجودين للنادي وتحدثنا كيف نكون سند كبير لنادي الزمالك من خلال أسرة كرة القدم، والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وتحدثنا عن كيفية القيام بدورنا الكبير مع النادي

اردف: هناك مجموعة من إثنين أو ثلاثة من اللاعبين القدامى من أجل خوض الانتخابات القادمة وسوف يتم الاستقرار عليهم خلال يومين ولابد أن يعلم الجميع أن أسرة كرة القدم في الزمالك لها كلمتها ولها مكانة خاصة لدى الأعضاء، ولابد من وقفة قوية من أجل حل أزمات النادي مثل المستحقات والصفقات الجديدة

وأشار إلي أن أبناء نادي الزمالك هم من سوف يتواجدون ويتولون الإدارة خلال الفترة القادمة ونتمنى من الجمعية العمومية أن تقدر اللمة والجلسة التي عقدناها

ولفت إلي أنه كانت هناك إبداء رغبات من مجموعة من النجوم السابقين لخوض الانتخابات لكن لم يتم الاستقرار على الأسماء النهائية وسوف يكون هناك جلسة خاصة مع الكابتن محمود أبو رجيله من أجل حسم الأسماء المقرر أن تخوض الانتخابات من النجوم السابقين سواء على منصب العضوية أو نائب الرئيس أو الرئاسة.

واختتم حديثه قائلا: نعد أعضاء الجمعية العمومية أن نادي الزمالك سوف يتغير معانا بشكل كبير جدًا سواء في ملف كرة القدم أو غيرها من الجوانب والملفات الأخرى