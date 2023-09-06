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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: مشروعات جديدة بقطاع الصحة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين

صدى البلد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أن قطاع الصحة بالمحافظة يشهد تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة التي تساعد على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وتوفير مشقة السفر للعلاج بالقاهرة من بعض الأمراض التي تطلب مراكز طبية متخصصة .

 


وأشار المحافظ - خلال تفقده اليوم الأربعاء مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي بطنطا والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع لخدمة أهالي المحافظة - إلى أن العمل يجري على قدم وساق بالمستشفى الجديد ، ضمن خطة الدولة للتوسع قي بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.


وأوضح أنه المستشفى سيضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، ومكون من 4 مبان تشمل مبنى رئيسي،العيادات الخارجية، الطب النووي والعلاج الإشعاعي، الإداري والمخازن، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سريرا داخليا ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات .


وأضاف رحمي أن المستشفى سيشمل قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام، كما يضم المستشفى قسما للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسما للمعامل يضم بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية).
وعلى صعيد آخر ،وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي على ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا ، كما تم منح 140 درجة دبلوم ، 206 درجات ماجستير ، 62 درجة الدكتوراه.

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