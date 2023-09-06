أمريكا تدرس تطوير تكنولوجيا تعتمد الذكاء الاصطناعي في تشغيل الطائرات بدون طيار

يدرس البنتاجون تطوير شبكة تكنولوجية كبيرة وطائرات بدون طيار وأنظمة ذاتية التشغيل سيتم تشغيلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فإن الشبكة التكنولوجية هدفها التعامل مع التهديدات القادمة من الصين وأعداء آخرين.
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يدرس البنتاجون تطوير شبكة تكنولوجية كبيرة وطائرات بدون طيار وأنظمة ذاتية التشغيل سيتم تشغيلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فإن الشبكة التكنولوجية هدفها التعامل مع التهديدات القادمة من الصين وأعداء آخرين.
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