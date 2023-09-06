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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن أسوان: الكشف على 85 مريضا من الأولي بالرعاية بقري المحافظة

صدى البلد

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان وقعت الكشف الطبي علي 85 حالة من الأولي بالرعاية بقرى كوم أمبو قبلي وعزبه الواحي والرغامة البلد والعتمور بمركز كوم امبو، وقرى أبوالريش قبلى والسيل الريفي والأمبركاب بمركز أسوان، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
وأضاف يوسف - فى بيان - أنه تم تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى، إستهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا ضمن المرضى غير القادرين ، حيث ضمت القافلة جميع التخصصات وعمل اشاعات لعدد 41 حاله، وتحاليل لعدد 24 حالة ، معربا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى. 
من جهته..أكد ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، على تظافر الجهود بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، و الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، موضحا بأنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلي إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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