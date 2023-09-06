رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المستشفى التخصصي لتقديم خدمات صحية مميزة

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بزيارة تفقدية للمستشفى التخصصي في المدينة بهدف تقييم جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

خلال زيارته، التقى رئيس المدينة بالدكتور محمد عبدالمنعم، مدير المستشفى التخصصي، وتم التنسيق لتحسين تقديم الخدمات الطبية للحالات المفاجئة والطارئة دون الحاجة لانتظار إجراءات بنكية أو بريدية. كما تم التأكيد على أهمية استخراج تلك الإجراءات في وقت لاحق للمرضى.

ومن ناحية أخرى، نسق رئيس المدينة مع قيادات الشركة العامة للبترول للبدء في أعمال تطوير وتحسين مبنى العيادات الخارجية بالمشاركة المجتمعية.