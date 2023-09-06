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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يلتقي وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

محافظ السويس
محافظ السويس

التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بحضور خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة و  المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين و المناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
أكد اللواء عبد المجيد صقر على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها.
وأكد المحافظ على دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.
واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.
وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً لمحافظ السويس تقديراً لمجهوداته الملموسة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام لمحافظة السويس السويس الجديدة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية المصانع المتعثرة المشروعات الصناعية توطين الصناعات الإستراتيجية مؤسسة حياة كريمة مدينة السويس الجديدة

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