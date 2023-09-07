احذر.. هذه الأشياء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكنك أن تفعل الكثير للحد من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية سواء كان لديك مرض القلب أم لا.

عوامل تزيد من فرص الإصابة بالسكتة دماغية أو أمراض القلب

الوزن الزائد

أن يكون الزائد الوزن أو السمن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورية (والسكري بما في ذلك النوع 2) السكري هو مؤشر كتلة جسدك، و طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد كنت قد تجاوزت الوزن أو السمنة.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم ليس عادة ما ما يمكنك ملاحظة، ولكن يمكن أن يضر بالشرايين، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، ومع مرور الوقت، إذا لم يتم علاجه، قد يصبح القلب كبيرا بشكل غير عادي، وسيكون العمل المضخ فيه أقل فعالية، مما قد يؤدي إلى فشل القلب

السكري

إذا كان لديك السكري، فمن المهم جدا أن تتحكم في الجلوكوز الدم، وضغط الدم والكوليسترول، أكل نظام غذائي صحي، أن تكون نشطة وتحكم على وزنك كل شيء يساعد على إدارة هذه الأشياء ويقلل من خطر نمو أمراض القلب.

المصدر bhf