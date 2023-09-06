شروط صرف المبلغ المستحق | تحذير مهم من حماية المستهلك

وجه جهاز حماية المستهلك تحذيرًا مهمًا من وجود صفحات مُزيفة ووهمية علي مواقع التواصل الإجتماعي تهدف إلي سرقة البيانات الشخصية والبنكية بغرض الاحتيال.

يُحذر جهاز حماية المستهلك من وجود《صفحة إلكترونية》على وسائل التواصل الإجتماعي تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية 《بنظام التقسيط》.

-تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن توفير 《قروض للمستهلكين》 من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المٌشار إليها بنسبة أقل مما هو موجود ، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة، كما أعلنت الصفحة المذكورة عن عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض والتي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين وهي ( بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري) .

- ونوضح إنه بمتابعة ورصد التعليقات على "الصفحة المُزيفة" تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم ، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدَّعِي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .

مناشدة مهمة

-ويُناشد الجهاز -جموع المستهلكين- بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرع.