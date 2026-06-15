بعد استغاثة أم.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الخطأ الطبي في القانون

أثارت استغاثة أم تتضرر من خطأ طبي تسبب في أضرار جسيمة لابنتها، بعد إجراء عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة، الجدل مجددًا حول آليات محاسبة المتسببين في الأخطاء الطبية وضمان حقوق المرضى.

ومع تصاعد المطالبات بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، يسلط القانون الضوء على العقوبات المقررة بحق كل من يثبت تسببه في إلحاق الضرر بمتلقي الخدمة الطبية، والتي تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، في إطار تعزيز حماية المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية.

ووضع قانون المسؤلية الطبية عقوبات مشددة حال ثبوت وقوع خطأ طبي ترتب عليه ضرر للمريض، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

الحبس والغرامة

نصت المادة 27 من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.