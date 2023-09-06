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رئيس التحرير
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أستاذ تنمية مستدامة: الغذاء والمياه أهم ملفات إستراتيجية مصر 2030

صدى البلد

أكد صفي الدين متولي أستاذ التنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة تتحقق بوضع خطط استراتيجية زمنية لإحداث التنمية في مختلف القطاعات.

 

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وقال صفي الدين متولي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، : " التمية المستدامة تعني التخطيط الجيد لمستقبل حياة البشر، وكل دولة تضع استراتيجيتها طبقا لنوعية الموارد ومتطلبات شعوبها".

 

وأضاف صفي الدين متولي:"  استراتيجية مصر 2030 قائمة على تأمين الغذاء من خلال تواجد خطة استراتيجية للزراعة وتنفيذ مشروعات توسع أفقي ورأسي ".

 

 وتاابع صفي الدين متولي:" مصر لديها استراتيجية طموحة للتوسع الافقي والرأسي في قطاع الزراعة  وزيادة إنتاجية الفدان من خلال استبناط أنواع تقاوى تتحمل التغيرات المناخية ".

 

وأكمل صفي الدين متولي:" استراتيحية مصر 2030 تهتم بملف المياه وتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتحلية مياة البحر ".

 

 

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