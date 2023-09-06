أستاذ تنمية مستدامة: الغذاء والمياه أهم ملفات إستراتيجية مصر 2030

أكد صفي الدين متولي أستاذ التنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة تتحقق بوضع خطط استراتيجية زمنية لإحداث التنمية في مختلف القطاعات.

وقال صفي الدين متولي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، : " التمية المستدامة تعني التخطيط الجيد لمستقبل حياة البشر، وكل دولة تضع استراتيجيتها طبقا لنوعية الموارد ومتطلبات شعوبها".

وأضاف صفي الدين متولي:" استراتيجية مصر 2030 قائمة على تأمين الغذاء من خلال تواجد خطة استراتيجية للزراعة وتنفيذ مشروعات توسع أفقي ورأسي ".

وتاابع صفي الدين متولي:" مصر لديها استراتيجية طموحة للتوسع الافقي والرأسي في قطاع الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان من خلال استبناط أنواع تقاوى تتحمل التغيرات المناخية ".

وأكمل صفي الدين متولي:" استراتيحية مصر 2030 تهتم بملف المياه وتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وتحلية مياة البحر ".