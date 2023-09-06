بعد «بريكس».. ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة العالمية

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تواصل هاتفيا اليوم، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وبحسب الوكالة السعودية ؛ فقد تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

كما جرى التأكيد أيضًا على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.