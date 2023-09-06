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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تير شتيجن: أصبحت حارس مرمى ألمانيا الأول

صدى البلد

أكد مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، أنه أصبح الحارس الأول لمنتخب ألمانيا، مؤكدًا تطلعه للتشبث بهذا المركز.

 

وقال تير شتيجن في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبل مباراة اليابان الودية والمقرر إقامتها يوم السبت: "الآن أريد أن التشبث بهذه الفرصة، وسأفعل كل ما بوسعي لكي أظل الحارس الأول  ".

 وكان تيرشتيجن دائما على الهامش في ظل وجود الحارس الأساسي مانويل نوير، وكان من المتوقع أن يشارك كأساسي في مونديال 2018 بروسيا ،بعدما قضى نوير أغلب فترات الموسم مصابا.

 ورغم ذلك، فإن المدرب السابق للمنتخب الألماني يواخيم لوف، أعاد نوير إلى مركزه الأساسي بعد تعافيه، وذلك قبل وقت قصير من انطلاق البطولة.

 ويغيب نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مجددا في الوقت الحالي وذلك بعدما انتهى موسمه عقب الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي بعد كأس العالم 2022 في قطر.

 ويعمل نوير للعودة لحراسة المرمي ، ويأمل في المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، لكن تير شتيجن أكد أن الموقف "تغير تماما".

 وأوضح تير شتيجن: "أعتقد أن الموقف مختلف الآن، أنا أتواجد في مركزي ويمكنني اللعب في المباريات".

 وأضاف: "مانويل كان الحارس الأساسي بشكل واضح قبل كأس العالم في روسيا، لقد حاولت أن  أقدم أداء أفضل وبالطبع كنت أتمنى أن أشارك".

 ورغم ذلك، فإن تير شتيجن لا يتوقع أن يختار المدرب هانسي فليك اسم الحارس الذي سيشارك أساسيا في أمم أوروبا 2024 الآن.

 وقال تير شتيجن: "المدرب ليس لديه التزام على الإطلاق".

 ومن المتوقع أن يصل لاعب بايرن ميونخ المصاب جمال موسيالا، إلى مقر معسكر المنتخب الألماني في فولفسبورج غدا الخميس، بعدما كان من المتوقع وصوله اليوم الأربعاء.

 وتأهل المنتخب الألماني إلى أمم أوروبا 2024 تلقائيا كبلد مضيف، ولذلك يلعب الفريق مباريات ودية عوضا عن تصفيات البطولة.

 

 

 

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