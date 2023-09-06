نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير الطرق والشوارع في مدينة أوسيم |شاهد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الشوارع والطرق المدرجة ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أوسيم، للتطوير والصرف.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع الأشغالات و الالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية تركيب بلاط الأنترلوك وفقا للجدول الزمني المحدد.



وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التجهيز ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر) .



ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع النائب خطة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة أوسيم.

حيث تم تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الأنتهاء من أدخال الغاز الطبيعي.



مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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