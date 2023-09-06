جامعة حلوان : نعمل على تطوير قطاع المستشفيات .. وقنديل : خطة لإنشاء مجمع طبي يخدم 4 ملايين مواطن

جامعة حلوان :

نعمل علي إنشاء مستشفى قادر على خدمة 4 ملايين مواطن

خطة لإنشاء مجمع طبي بمواصفات عالمية

تطوير قطاع المستشفيات الجامعية بما يخدم المجتمع

تعمل جامعة حلوان على تطوير قطاع المستشفيات الجامعية وزيادة عددها سعيًا إلى خدمة جميع منتسبي الجامعة ومنطقة شرق القاهرة وخط الصعيد والعمل على إنشاء صرح طبي بمستوى عالمي قادر على مواجهة كل التحديات وخدمة المواطنين.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد أن الجامعة تعمل على تطوير القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية عن طريق التطوير والتوسيع المستمر لمستشفى بدر وإنشاء محمع طبي داخل الجامعة على مستوى عالمي وإنشاء مستشفى الطلبة بالجامعة.

وقال قنديل ان الجامعة تعمل علي انشاء مستشفي يوازي كبري المستشفيات الجامعية ليكن قادر علي خدمة ٤ مليون مواطن بمناطق حلوان و خط الصعيد بالكامل

و تابع انه قد افتتحت جامعة حلوان المرحلة الثانية لتطوير مستشفي بدر الجامعي والتي شملت الآتي :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا.

افتتاح القسم الداخلي بـ 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا.

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

كانت المرحلة الأولى من عمليات التطوير بمستشفى بدر الجامعي تضمنت:

افتتاح غرف العمليات

تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ

تغيير شبكات الصرف الصحي

تغيير شبكات نظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد المكيفات

تشغيل وحدة القسطرة القلبية

تشغيل وحدة رعاية القلب حديثة التجهيز، وتجهيز المستشفي بأحدث أجهزة جراحات القلب المفتوح

تشغيل وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، وافتتاح قسم الطوارئ.

و قال الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان انه بدأت جامعة حلوان العمل لإنشاء المجمع الطبي الخاص بها، وهو مشروع تعمل الجامعة على تنفيذه ويضم مستشفى جامعي (تعليمي/اقتصادي)، بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

ويأتي نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

وسيكون المجمع داخل الحرم الجامعي وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

و تشمل اهداف انشاء جامعة حلوان لمحمع طبي متكامل يصم مستشفي تعليمي و مستشفي اقتصادي و مستشفي الطلبة الاتي :