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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يشارك في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات بالجامعة العربية

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني باجتماعات الجامعة العربية

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات في جامعة الدول العربية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور ممثلي  كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرضت اللجنة التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة بشأن ما اتخذته من خطوات سياسية ودبلوماسية لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، وعلى المستوى الوزاري، ووافقت على القرار الذي سيعرض على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

شارك في الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمهورية الجزائرية

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