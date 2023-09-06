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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت

يرغب المواطنيون في معرفة أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الاربعاء الموافق 6 - 9 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر حديد سرحان 31,500 جنيه
  2. سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه
  3. سعر حديد الكومي 32,000 جنيه
  4. سعر حديد المعادي 31,500 جنيه
  5. سعر حديد العشري 32,500 جنيه
  6. سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
  7. سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
  8. سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه
  9. سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه
  10. سعر حديد المدينة 32,500 جنيه
  11. سعر  حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  12. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  13. سعر حديد عز 36,000 جنيه
  14. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  15. سعر حديد بشاي 34,000 جنيه
  16. سعر حديد العتال 33,000 جنيه
  17. سعر حديد عطية 32,000 جنيه

 

الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه 
  2. سعر أسمنت النصر 1920 جنيه
  3.  سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه
  4. سعر اسمنت التعمير 1750 جنيه
  5. سعر اسمنت المنيا 1880 جنيه
  6. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
  7. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  8. سعر اسمنت اسيوط 1880 جنيه
  9. سعر اسمنت النهضة 1800 جنيه 
  10. سعر اسمنت وادي النيل 1860 جنيه

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

 يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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