يرغب المواطنيون في معرفة أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الاربعاء الموافق 6 - 9 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر حديد سرحان 31,500 جنيه سعر حديد المراكبي 33,000 جنيه سعر حديد الكومي 32,000 جنيه سعر حديد المعادي 31,500 جنيه سعر حديد العشري 32,500 جنيه سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه سعر حديد مصر ستيل 31,500 جنيه سعر حديد الجارحي 32,500 جنيه سعر حديد الجيوشي 33,000 جنيه سعر حديد المدينة 32,500 جنيه سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه سعر حديد عز 36,000 جنيه سعر حديد المصريين 32,500 جنيه سعر حديد بشاي 34,000 جنيه سعر حديد العتال 33,000 جنيه سعر حديد عطية 32,000 جنيه

الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه سعر أسمنت النصر 1920 جنيه سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه سعر اسمنت التعمير 1750 جنيه سعر اسمنت المنيا 1880 جنيه سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه سعر اسمنت اسيوط 1880 جنيه سعر اسمنت النهضة 1800 جنيه سعر اسمنت وادي النيل 1860 جنيه

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.