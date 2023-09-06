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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تشهر الإنذار الأحمر لسكان هذه المنطقة

السعودية علم
السعودية علم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية  إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد؛ فمن المتوقع أن تشهد منطقة جازان غدًا أمطارًا غزيرة وبرد، وجريانًا للسيول، وتساقطًا للبرد، وتدنيًا لمدى الرؤية الأفقية.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.


وبين التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى50 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط

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