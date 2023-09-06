أستاذ علوم سياسية: حرية التعبير مرهونة بضوابط حتى في الفكر الغربي.. فيديو

قال الدكتور، محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، أن حرية التعبير فى صدارة، حقوق الانسان فى المواثيق الدولية.

واضاف محمد كمال خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن معظم الدساتير فى الدول بما فيها الدستور المصرى يوجد بها أكثر من مادة تتعلق بحرية التعبير.

الحقوق الاخرى

وتابع استاذ العلوم السياسية، أن حرية التعبير مهمة لأنه مبنى عليها العديد من الحقوق الاخرى، مثل حرية العقيدة، وحرية التجمع السلمى.

وأضاف محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، حرية التعبير فى الفكر الغربى مرتبطة بعدد من الضوابط منها :" هل السب والقذف من حرية التعبير أم جريمة؟"

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة: الأمور المتعلقة بدعوات الكراهية والترويج لاراء تخص الاديان والإجناس.