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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب قشطة .. عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين الاعتماد علي طرق طبيعية لعمل الأكلات المختلفة نقدم لكي اليوم  طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة .

المقادير:
كمية من  (القشطة البلدي) 
قليل من الملح

الطريقة:
- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق
ونضع عليها بعض الملح
- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم) 
نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب.


- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما
- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام 
- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.

القشطة البلدي القشطة طريقة عمل الزبدة مادة الحليب الزبدة السمن

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