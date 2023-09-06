بكوب قشطة .. عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة

إذا كنتي تحاولين الاعتماد علي طرق طبيعية لعمل الأكلات المختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة .

المقادير:

كمية من (القشطة البلدي)

قليل من الملح

الطريقة:

- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق

ونضع عليها بعض الملح

- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم)

نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب.



- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما

- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام

- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.