بكوب قشطة .. عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة

إذا كنتي تحاولين الاعتماد علي طرق طبيعية لعمل الأكلات المختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الزبدة بطريقة سهلة وموفرة .
المقادير:
كمية من (القشطة البلدي)
قليل من الملح
الطريقة:
- نضع جمادة الحليب في وعاء عميق
ونضع عليها بعض الملح
- نخفقها بمضرب كهربائي حتي تصير كالكريمة (وهذه علامة إننا نسير في الطريق السليم)
نستمر في الخفق حتي تبدأ الزبدة في الإنفصال تاركة سائل مثل الحليب.
- نغسل أيدينا جيدا ونبدأ بجمع الزبدة باليد كتلة واحدة ونقوم بالضغط عليها لتصفيتها من الماء تماما
- تغلف بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نص ساعة ثم نضعها في الفريزر لحين الإستخدام
- لعمل السمن نقوم بتسييح قطعة الزبدة العملناها علي النار في وعاء علي النار.