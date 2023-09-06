حلمي النمنم : إصدار قانون حرية تبادل المعلومات ضرورة لعدم تقييد التعبير

قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصري يتضمن 3 مواد تتحدث عن حرية الرأى والتعبير وهى المواد 65 ،66، و67.



وأضاف حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، حرية الرأى تتطلب، الفكرة والمعلومات، لذا حرية الرأي تقتضى قانون حرية تبادل المعلومات.

إصدار قانون حرية تبادل المعلومات

وتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا:" على وجه السرعة يجب إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، لأنه طالما لا تتوفر المعلومات الصحيحة ستجد الأخبار الزائفة منتشرة".



وأوضح حلمى النمنم، فى الحالة المصرية المشاكل الخاصة بحرية التعبير ليست بالضرورة أن تكون ضمن القضايا السياسية".