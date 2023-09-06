أول تعليق سوداني علي قرار أمريكا بفرض عقوبات علي مليشيات الدعم السريع

نتوقع مزيد من الضغوط..

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن عقوبات الخزانة الأميركية ضد مليشيات الدعم السريع خطوة في الطريق الصحيح

ونقلت قناة الحدث عن وزارة الخارجية السودانية قولها أن العقوبات الأميركية طبيعية في ضوء انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين.

كما توقعت الخارجية السودانية مزيدا من الضغط على المتمردين.

ويشار الي ان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع.

ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

ويأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م.