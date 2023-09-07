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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمنم: مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن  الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على  حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى.


 وتابع "النمنم"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، ، أن  حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل  أن يحصل  الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على  المواقع الأجنبية. 

القضايا السياسية


 وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية،  بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير.


 ولفت إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة أو النظام السياسي ، فلا يجب أن نتهمه بشكل أجوف بأنه خائن وعمل، ولكنه مواطن يعبر عن رأيه، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتهم أي شخص يدافع على النظام السياسي على أنه منافق او "مطبلاتي" وفقًا لتعبيرات اليوم.

https://fb.watch/mUB4sSQeCP/?mibextid=Nif5oz

الدساتير المصرية الدساتير القضايا السياسية الصحفيين المعلومات الخاطئة النظام السياسي

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