لأول مرة في الفرصة.. لجنة التحكيم تقرر منح جائزة إضافية لصاحب مشروع

في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن الحلقات التسابقية لبرنامج الفرصة مع لميس الحديدي وهي وجود فائزين في جلقة واحدة بالرغم من حسم منصة "مدرستي " الذي يقدم منصة تعليمية هي بديل الدروس الخصوصية.

المنافسة بينها وبين شركة وإكستراكتور كو وهي شركة من الصعيد تقدم تكنولوجيا للفلاحين تساعدهم على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية من ناحية أصوات الحكام رغم اهمية الفكرتين وهي منافسة شرسة إلا ان غياب المودل الاستثماري جعل أصوات اللجنة يتجه صوب منصة مدرستي ".



وبعد جولة مداولة مطولة بين أعضاء لجنة التحكيم حصدت منصة ": مدرستي الجائزة وقدرها 250 ألف جنيهاً للفائز، حيث تشترط المسابقة إعلان الفائز في كل حلقة بالإجماع. لكن اللجنة قررت تقديم نفس الجائزة التي جرى حجبها في الحلقة السابقة لشركة "إكستراكتور كو".



وواجه مؤسسا الشركتين أسئلة اكثر تعقيداً وتفصيلاً من قبل أعضاء لجنة التحكيم حول مستهدفات الشركات ومدى الاستمرارية والنجاح وقدرتها على المنافسة عبر تقديمها لحلول غير تقليدية تضمن لها البقاء والتميز في حلبة المنافسة والعلاقة بين مؤسسي الشركة والموظفين والعلاقات بين الشركاء .

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.



ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أما عضو لجنة التحكيم الخامس وضيف الحلقة فهو عمرو قنديل مؤسس شركة سويفل