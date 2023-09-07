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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: بدون حرية الرأي لا يوجد أمل في أي شيء

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى إن ما حدث في الحوار الوطني حول الحديث عن قضية الرأي العام أمر مهم ومفيد، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شمل الفرقاء السياسيين هذا الأمر الفضائيات المصرية ووسائل الإعلامي، وهذا الأمر في صالح مصر.


 وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الحوار الساخن أفضل من عدم الحوار،  مشيرًا إلى أن  هناك ضرورة لتأييد حرية الرأي مع عدم انتهاك القانون، معقبًا: "الاساس هو حرية الرأي وحرية التعبير، فبدون حرية الرأي، لا يوجد أمل في أي شيء".

الفرقاء السياسيين


وأضاف أن قواعد تنظيم الحوار الوطني أخذت عدة أشهر، ولكن أنتهى الامر إلى جلوس الكثير من الفرقاء السياسيين، وإعادة الحوار السياسي بين القوى السياسية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ثلثين المقترحات التي رفعت إلى الرئيس السيسي متفق عليها بالإجماع بين القوى السياسية، وهذا إنجاز كبير.


 ولفت إلى أن وجود أي انفلات أو حماس من بعض السياسية، أمر لا يجب أن يقلق الدولة، مشيرًا إلى ان كل إنسان له الحق في حرية التعبير ويجب ان نحترم هذا الامر.

 

الإعلامي نشأت الديهي الحوار السياسي الحوار الوطني الحوار الرئيس السيسي القوى السياسية عماد الدين حسين

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